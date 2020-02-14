Кава з молоком: Ешлі Грем у кав'ярні годує сина груддю. Милі ФОТО
14 лютого 2020, 10:20
Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, яка полюбляє троллити фетхейтерів, тепер узялася за моралістів, що виступають проти грудного годування в публічних місцях.
32-річна красуня вибралася на каву зі своїм новонародженим синочком Айзеком.
Щоправда, принаймні поки що, коментарі в Instagram Ешлі здебільшого схвальні. Підписники вважають, що світлини дуже милі.
Нагадаємо, свого первістка Грем народжувала вдома, у воду.
Фото з Instagram Грем
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