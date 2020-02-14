Кава з молоком: Ешлі Грем у кав'ярні годує сина груддю. Милі ФОТО

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, яка полюбляє троллити фетхейтерів, тепер узялася за моралістів, що виступають проти грудного годування в публічних місцях.

32-річна красуня вибралася на каву зі своїм новонародженим синочком Айзеком.

Ешлі з малюком уже почали виходити в світ

Айзек народився 18-го січня

Щоправда, принаймні поки що, коментарі в Instagram Ешлі здебільшого схвальні. Підписники вважають, що світлини дуже милі.

"Моє маленьке поросятко", - називає сина Грем

Нагадаємо, свого первістка Грем народжувала вдома, у воду.

Фото з Instagram Грем

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