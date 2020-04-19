Дімопулос уперше показала 7-місячну доньку. ФОТО

Уже 7 місяців минуло відтоді, як Санта Дімопулос народила своєму чоловікові Ігорю Кучеренку дочку Софію.

І ось напередодні Великодня подружжя нарешті наважилося показати личко дівчинки загалу.

"Знайомтеся, принцеса Софія . Правда ж ми схожі як дві краплі води?!", - написала Дімопулос з іронією, бо маленька явно копія свого тата.

14-го квітня Софії виповнилося 7 місяців

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Ще у січні Дімопулос пояснювала , що не показує дочку не через забобони, а через те, що просто морально не готова її показати

Про паски Санта теж не забула

До речі, аби вибрати ім'я доньці, Санта консультувалася з астрологами.

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