Дімопулос уперше показала 7-місячну доньку. ФОТО
19 квітня 2020, 08:48
Уже 7 місяців минуло відтоді, як Санта Дімопулос народила своєму чоловікові Ігорю Кучеренку дочку Софію.
І ось напередодні Великодня подружжя нарешті наважилося показати личко дівчинки загалу.
"Знайомтеся, принцеса Софія . Правда ж ми схожі як дві краплі води?!", - написала Дімопулос з іронією, бо маленька явно копія свого тата.
До речі, аби вибрати ім'я доньці, Санта консультувалася з астрологами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дімопулос після Куршевеля "про всяк випадок" здала тест на коронавірус
Дімопулос про партнерські пологи: Мій чоловік бачив народження всіх своїх дітей
Приєднуйтесь до дискусії