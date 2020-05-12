Моделі відпочивають: 70-річна дизайнерка Вера Вонг вразила фігуркою в сміливих луках

Американська дизайнерка Вера Вонг наразі не має змоги вишикувати на подіумі моделей у своїх ошатних вбраннях. Але вона влаштовує яскраві фотосесії вдома, позуючи перед камерою сама.

При цьому 70-річна Вера демонструє фігурку юної дівчини. Коротенькі шорти, обтислі топи - гардероб у зірки, відповідно, теж анітрохи не бабусин.

Вера Вонг стильно проводить карантин

Як зізналася Вонг нещодавно Harper's Bazaar, карантин став для неї нагодою досхочу "гратися" з одягом, адже іноді навіть модний дизайнер не може собі дозволити такої розкоші.

Дизайнерці 70 років

Які ніжки!

Еліксир молодості... або фошоп? фото з Instagram вонг

Зі слів Вонг, це фото усособлює її особистий внутнішній конфлікт: вона обожнює спортивний одяг, але бігова доріжка наганяє на неї жах

А це Вера в 1978-му році

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