Моделі відпочивають: 70-річна дизайнерка Вера Вонг вразила фігуркою в сміливих луках
12 травня 2020, 10:20
Американська дизайнерка Вера Вонг наразі не має змоги вишикувати на подіумі моделей у своїх ошатних вбраннях. Але вона влаштовує яскраві фотосесії вдома, позуючи перед камерою сама.
При цьому 70-річна Вера демонструє фігурку юної дівчини. Коротенькі шорти, обтислі топи - гардероб у зірки, відповідно, теж анітрохи не бабусин.
Як зізналася Вонг нещодавно Harper's Bazaar, карантин став для неї нагодою досхочу "гратися" з одягом, адже іноді навіть модний дизайнер не може собі дозволити такої розкоші.
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