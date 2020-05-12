Моделі відпочивають: 70-річна дизайнерка Вера Вонг вразила фігуркою в сміливих луках

12 травня 2020, 10:20

Американська дизайнерка Вера Вонг наразі не має змоги вишикувати на подіумі моделей у своїх ошатних вбраннях. Але вона влаштовує яскраві фотосесії вдома, позуючи перед камерою сама.

При цьому 70-річна Вера демонструє фігурку юної дівчини. Коротенькі шорти, обтислі топи - гардероб у зірки, відповідно, теж анітрохи не бабусин.

 
Вера Вонг стильно проводить карантин

Як зізналася Вонг нещодавно Harper's Bazaar, карантин став для неї нагодою досхочу "гратися" з одягом, адже іноді навіть модний дизайнер не може собі дозволити такої розкоші.


 
Дизайнерці 70 років
 
Які ніжки!
 
Еліксир молодості... або фотошоп?
фото з Instagram вонг
 
Зі слів Вонг, це фото усособлює її особистий внутнішній конфлікт: вона обожнює спортивний одяг, але бігова доріжка наганяє на неї жах
 
 
 
А це Вера в 1978-му році

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