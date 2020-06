Пафос із велосипедом, "Каракум", реп про коня: найкращі музхіти президента Туркменістану. ВІДЕО

Схоже, у дитинстві маленький Гурбангули Бердимухамедов мріяв не про те, щоби стати президентом Туркменістану, а про велику сцену, червоні доріжки та овації.

І хоча "Греммі" 62-річному політикові навряд чи світить, він регулярно радує підданих своєї творчістю.

Реп про улюбленого коня, книга віршів про алабая, пісні про спорт, виступи на новорічних ялинках - керманич просто-таки відпрацьовує за всю туркменську естраду, збираючи сотні тисяч переглядів на YouTube.

Днями ж Бердимухамедов урочисто відкрив пам'ятник велоспорту в Ашхабаді, і з цього вийшов практично відеокліп.

Turkmenistan's president loves cycling ("velosport"), he bloody loves it. Here he is walking around a giant monument erected to cycling as a song about cycling is performed in the background pic.twitter.com/3EjmaZgJz7