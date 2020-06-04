Пафос із велосипедом, "Каракум", реп про коня: найкращі музхіти президента Туркменістану. ВІДЕО

Схоже, у дитинстві маленький Гурбангули Бердимухамедов мріяв не про те, щоби стати президентом Туркменістану, а про велику сцену, червоні доріжки та овації.

І хоча "Греммі" 62-річному політикові навряд чи світить, він регулярно радує підданих своєї творчістю.

Реп про улюбленого коня, книга віршів про алабая, пісні про спорт, виступи на новорічних ялинках - керманич просто-таки відпрацьовує за всю туркменську естраду, збираючи сотні тисяч переглядів на YouTube.

Днями ж Бердимухамедов урочисто відкрив пам'ятник велоспорту в Ашхабаді, і з цього вийшов практично відеокліп.

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Turkmenistan's president loves cycling ("velosport"), he bloody loves it. Here he is walking around a giant monument erected to cycling as a song about cycling is performed in the background pic.twitter.com/3EjmaZgJz7 — Peter Leonard (@Peter__Leonard) June 3, 2020

Власне, в Гурбангули є такий-собі сімейний бенд: із ним періодично виступають онуки.

Наприклад, найкращий дарунок для співгромадянок із нагоди 8-го березня - звісно ж, музичне привітання від Бердимухамедова.

А суперпородистий президентський кінь на ім'я Ровач, звісно ж, заслуговує окремої оди.

Поетично оспівав він і собак породи туркменський алабай (середньоазійська вівчарка). Про це теж є смішні ролики.

У керманича багатий репертуар.

Не цурається президент і виконувати відомі світові хіти (посунься, Джастіне Тімберлейк!).

Нагадаємо, російський колега Бердимухамедова, Володимир Путін уміє співати і грати на роялі. У президента Володимира Зеленського в репертуарі теж є один цікавий музичний номер, який зацінила західна преса.

Відео з Twitter та YouTube, фото з сайту Державного інформаційного агентства Туркменістану

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