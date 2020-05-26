Веселун Остапчук уже познайомив нову дівчину з батьками

Телеведучий Володимир Остапчук ще не знайомив кохану Христину з дочкою та сином, але вже представив її своїм батькам.

Про це обраниця шоумена повідомила у своїх сторі, коли відповідала на запитання фоловерів.

"Ми їздили до них в Умань і дуже чекаєму в гості в Київ", - написала Христина і зауважила, що тепер розуміє, в кого Вова такий веселун.

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А ще Горняк запитали, чи не почувається вона "другою".

"Я люблю себе, і ця любов до себе допомагає мені і моєму коханому", - заявила нотаріуска.

Раніше в інтерв’ю журналу Viva! Христина розказала, які сюрпризи Остапчук їй влаштовує.

"Вова мене дуже тішить, за що я йому дякую. Задаровує квітами, раптово привозить каву в контору. Якщо знає, що я втомилася. А також може злітати в іншу країну в секреті від мене за милим подаруночком, почувши, що я його собі пригледіла", - похвалилася Горняк.

Остапчук здатен злітати в іншу країну за подарунком для коханої

Також вона запевнила, що Остапчук дуже комфортний у побуті чоловік.

"Прекрасний чоловік! Дуже турботливий і уважний. Комфортний в побуті, дуже веселий і позитивний. Сміх і стьоб один над одним у нас вітається. Він абсолютно не зірковий, яким багато хто вважає", - наголосила жінка.

Христина і Вова почали жити разом зовсім нещодавно, тому карантин не позначився на їхніх стосунках

Нагадаємо, про роман Остапчука з Горняк відомо вже кілька місяців, але лише днями він офіційно представив її загалу.

Фото з Instagram та з сайту Viva!

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