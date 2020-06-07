Ексдружина Остапчука розказала, що він зраджував її вагітну: Були голі фотографії жінок

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, Олена Войченко зізналася, що він неодноразово її зраджував, зокрема тоді, коли вона була вагітна їхньою другою дитиною.

Що вона думає про свою наступницю Христину, та чому після розлучення їй довелося виплатити борг колишнього чоловіка, Олена розказала в інтерв'ю "Без комплексов".

Зі слів Олени, Володимир уже йшов від неї до іншої жінки в 2017-му році, але через два тижні схаменувся. Тоді він зробив дружині ще одну пропозицію руки та серця і переконав народити ще одну дитину. А потім знову зрадив.

Володимир та Олена донедавно виглядали зразковою люблячою парою

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Про це жінка взнала через кілька місяців після народження сина, Евана. Остапчук віддав їй старий телефон, забувши повидаляти компрометуючі фото і листування.

"Були голі фотографії жінок, обговорення їхніх зустрічей, як вони минули, планування спільних поїздок за кордон", - пригадала Войченко.

Причому коханок в Остапчука було щонайменше троє.

Як пояснила Олена, Володимир просив її не афішувати їхній розрив до закінчення телешоу "Танці з зірками", бо боявся, що йому це нашкодить. Насправді ж він обманював глядачів, коли пафосно присвячував виступ коханій дружині, бо вже перебував у стосунках із Христиною. Вони навіть їздили разом у Париж.

Остапчук із новою коханою

"Я вважаю, що вони - хороша пара. Правда. З Христиною в нас є спільні знайомі. І те, що я знаю від спільних знайомих, мені каже про те, що Володимирові буде складно образити Христину, з усіма його талантами та можливостями в цьому процесі", - зазначила жінка.

Попереду в Олени та Володимира судові баталії за дітей, оскільки телеведучий хоче, щоби Емілія та Еван по два тижні жили з кожним із батьків. Тим часом про наявність у нього нової коханої Остапчук 7-річній доньці досі не повідомив.

В телеведучого є донька Емілія та син Еван

Також Олена прокоментувала розподіл майна та грошей, який, на думку Володимира, був "благородним" вчинком із його боку. Виявляється, із 30 тисяч доларів, які отримала жінка, їй довелося віддати більшу частину, щоби погасити борг Остапчука її родичам.

"Я із тих 30 тисяч доларів 20 тисяч одразу віддала за його машину, на якій він зараз їздить", - повідомила вона.

Нагадаємо, про стосунки з Христиною Володимир оголосив наприкінці травня, причому для свого "камінг ауту" обрав саме день народження Олени - на її думку, спеціально, щоби їй дошкулити.

Фото з Instagram, з фотоблогу Остапчука

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