Адвокат Єфремова повідомив, що в актора стався серцевий напад

Російський актор Михайло Єфремов, який кілька тижнів тому став винуватцем смертельної ДТП та перебуває під домашнім арештом, переніс серцевий напад.

Про це заявив його адвокат Ельман Пашаєв, щоправда, по лікарську допомогу актор поки не звертався.

Про це пише Meduza.

Зі слів адвоката, серцевий напад у 56-річного Михайла стався в ніч із 25-го на 26-те червня.

Михайло Єфремов перебуває під домашнім арештом та чекає суду фото з instagram

"Вночі Єфремову стало погано з серцем, був серцевий напад. Він відмовився викликати швидку, заявивши, що йому нічого не хочеться", - повідомив Пашаєв.

"Я пішов від нього опівночі та суворо рекомендував викликати швидку при найменшому погіршенні самопочуття. Сподіваюся, він до мене прислухається", - додав юрист.

До слова, Пашаєв спростував інформацію щодо хронічного алкоголізму, на який буцімто страждає його клієнт.

"Це не відповідає дійсності. Якби в нього був хронічний (алкоголізм), то він би не грав і не був би високооплачуваним актором", - наголосив адвокат у коментарі порталу "360".

Про алкоголізм Єфремова перед цим повідомив Telegram-канал Mash, підкресливши при цьому, що психіатрична експертиза визнала актора осудним. Зазначалося, що поліція подасть клопотання про пожиттєве позбавлення його водійських прав.

Нагадаємо, Єфремов керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Також у його організмі виявили сліди наркотиків.

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