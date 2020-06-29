"Дике дитя": онука Ротару попозувала в траві та з конем. ВІДЕО
Понеділок, 29 червня 2020, 12:37
Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко зараз перебуває в Києві з братом і часу не гає.
Дівчина займається музикою на студії та знімається у фотосесіях.
Одну зі зйомок Соня провела на природі. А відео процесу вона виклала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А ще Софія активно веде свій TikTok, де викладає танці удвох із братом Анатолієм.
@iamsofiaeve ♬ original sound - samantha_long_
@iamsofiaeve ♬ original sound - 21savagesoundš
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Онука Ротару розказала, чому переїхала до Нью-Йорка, та як працює над фігурою
Онука Ротару з м’ячем між ніг похвалилася ранковими вправами у Нью-Йорку
Приєднуйтесь до дискусії