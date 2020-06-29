"Дике дитя": онука Ротару попозувала в траві та з конем. ВІДЕО

Онука співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко зараз перебуває в Києві з братом і часу не гає.

Дівчина займається музикою на студії та знімається у фотосесіях.

Одну зі зйомок Соня провела на природі. А відео процесу вона виклала у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram On set 💚 Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 28 Июн 2020 в 12:24 PDT

"Wild child" (дике дитя) - підписала це фото Софія

А ще Софія активно веде свій TikTok, де викладає танці удвох із братом Анатолієм.

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