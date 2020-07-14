Поліція знайшла тіло 33-річної зірки "Хору": нові подробиці трагедії

Після кількох діб пошуків тіло американської актриси Наї Рівери, яка зникла під час відпочинку на озері Піру, нарешті знайшли. Як і припускала поліція, 33-річна зірка серіалу "Хор" потонула.

Тим часом за розповіддю 4-річного сина загиблої, Джозі вже вдалося встановити перебіг трагічних подій. Ная із останніх сил рятувала свою дитину.

Про це під час пресконференції розказав шериф округу Вентура Білл Аюб, пише People.

Тіло Наї Рівери знайшли фото з instagram рівери

"Сьогодні наша пошукова команда знайшла в озері тіло. Враховуючи місце, де тіло було знайдено, фізичні характеристики тіла, одяг, виявлений на тілі, та фізичний стан тіла, а також відсутність повідомлень про зникнення інших людей у даній місцевості, ми впевнені, що тіло, яке ми знайшли, належить Наї Рівері", - сказав він.

Зі слів Аюба, тіло акторки перебувало неглибоко біля поверхні води, глибина в тій частині озера становить 10-18 метрів. Зі слів шерифа, ніщо не вказує на те, що мав місце злочин або самогубство. Він припускає, що Ріверу могли згубити сильні течії озера.

"Із розмов із її сином ми знаємо, що в якийсь момент їхньої поїздки він та Ная плавали в озері разом. Її син описує, як Ная помагала йому забратися в човен, підштовхуючи його ззаду. Він розповів слідчим, що озирнувся і побачив, як вона зникає під поверхнею води", - повідомив Аюб.

Шериф зазначив, що коли хлопчика знайшли, на ньому був рятувальний жилет. Дитина спала, загорнута в рушник.

На думку поліції, актриса з останніх сил рятувала 4-річного сина

"Імовірно, човен став дрейфувати, він не стояв на якорі, і їй вистачило енергії на те, щоби підняти назад на човен сина, але не вистачило, щоби порятувати себе", - додав він, висловивши співчуття рідним та близьким загиблої.

Як пише IMDB, Ная народилася в Каліфорнії в 1987-му році. Змалечку вона почала зніматися в рекламі, а вже в 4 роки отримала роль у ситкомі "Королівська сім'я". Рівера встигла знятися в кількох фільмах та майже двох десятках серіалів та реалітішоу.

Із батьком Джозі, Раяном Дорсі актриса прожила в шлюбі близько двох років. Розлучившись, пара довго не могла досягти згоди в питаннях щодо дитини, і в 2017-му році Наю навіть арештували за побиття екса під час однієї зі сварок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dorseyryan (@dorseyryan) 12 Янв 2016 в 3:39 PST

Як пише TMZ, Дорсі згодом відмовився висувати звинувачення проти матері свого сина. За три місяці до загибелі Наї їм із колишнім нарешті вдалося досягти домовленості: опіка над хлопчиком спільна, і він проводить однакову кількість часу з обома батьками.

Дорсі брав участь у пошуках тіла ексдружини.