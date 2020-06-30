Остапчук показав пристрасні танці з коханою, а вона згадала про запах жінки
Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився, насолоджується життям та спекотним літечком зі своїм новим коханням Христиною.
Парочка знімає свої пристрасні танці для Instagram, не лише на суші, а й у воді.
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"Єдиний запах, який неможливо забути - це запах ЖІНКИ!", - несподівано поділилася мудрістю Христина, продемонструвавши па у басейні.
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До слова, судячи зі сторі, Остапчук уже представив жіночку своїм дітям, Емілї та Евану.
Нагадаємо, зі слів ексдружини Володимира, Олени Войченко, чоловік заявляв 7-річній доньці, що в неї тепер буде "нова, краща мама". Сам телеведучий каже, що колишня просто зводить на нього наклеп.
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