Остапчук показав пристрасні танці з коханою, а вона згадала про запах жінки

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився, насолоджується життям та спекотним літечком зі своїм новим коханням Христиною.

Парочка знімає свої пристрасні танці для Instagram, не лише на суші, а й у воді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 28 Июн 2020 в 2:17 PDT

"Єдиний запах, який неможливо забути - це запах ЖІНКИ!", - несподівано поділилася мудрістю Христина, продемонструвавши па у басейні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor) 28 Июн 2020 в 3:08 PDT

До слова, судячи зі сторі, Остапчук уже представив жіночку своїм дітям, Емілї та Евану.

Христина на вихідних потусила з дітьми свого коханого?

В Остапчука є 2-річний син та 7-річна донька

Нагадаємо, зі слів ексдружини Володимира, Олени Войченко, чоловік заявляв 7-річній доньці, що в неї тепер буде "нова, краща мама". Сам телеведучий каже, що колишня просто зводить на нього наклеп.

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