35-річний футболіст і тусовщик Артем Мілевський захворів на коронавірус. Разом з ним також заразилися іще 15 футболістів брестського "Динамо".

Троє з них у лікарні, повідомляє Tribuna.com.

Ще п'ять заражених - з числа обслуговуючого персоналу.

"2020 темні часи", - написав Міля

Як зазначає видання, перед тим, як Мілевському зробили тест на COVID-19, він відіграв повний матч.

У своєму Instagram Артем повідомив, що на нього очікує 14-денна самоізоляція, та побажав здоров’я усім хворим колегам.

Нагадаємо, ще у січні Мілевський брав інтерв'ю в Ірини Морозюк, яка, до речі, перехворіла коронавірусом.