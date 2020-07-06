Мілевський захворів на коронавірус
6 липня 2020, 15:19
35-річний футболіст і тусовщик Артем Мілевський захворів на коронавірус. Разом з ним також заразилися іще 15 футболістів брестського "Динамо".
Троє з них у лікарні, повідомляє Tribuna.com.
Ще п'ять заражених - з числа обслуговуючого персоналу.
Як зазначає видання, перед тим, як Мілевському зробили тест на COVID-19, він відіграв повний матч.
У своєму Instagram Артем повідомив, що на нього очікує 14-денна самоізоляція, та побажав здоров’я усім хворим колегам.
Нагадаємо, ще у січні Мілевський брав інтерв'ю в Ірини Морозюк, яка, до речі, перехворіла коронавірусом.
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