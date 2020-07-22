Морозюк у бікіні та з кавунами на цицях закликала кайфувати
Ірина Морозюк навіть на відпочинку у Туреччині не забуває вести свій Instagram. Жінка активно викладає сторіс, фото та ділиться зі своїми підписниками життєвими мудрощами.
Показавши запальні танці зі своїм чоловіком-футболістом Миколою Морозюком, з яким розійшлася ще торік, Іра закликала відпускати минуле і дозволяти собі трішки більше.
А ще вона виклала фото з кавунами на своїх штучних грудях.
"Скільки прекрасних речей ми не помічаємо навколо себе, застрягши в справах, проблемах, метушні, образі тощо. Кожен новий день нам надає десятки можливостей. Кайфуйте, відпускайте минуле, не вигадуйте неіснуючих якостей, не застрягайте в ілюзіях і взагалі задумайтеся, чи не замало ви собі дозволяєте?" - написала Морозюк.
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Нагадаємо, першого ж дня в Туреччині до Ірини та її подругу приєднався Микола Морозюк. Судячи з фото дівчат, футболіст тусить з ними і далі.
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