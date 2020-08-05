"Живий, здоровий, п'ю, палю, все працює": "кварталівець" Пікалов поборов COVID-19

Учасник "Кварталу 95" Олександр Пікалов переніс COVID-19 і близько тижня пролежав у лікарні. Свій стан у той час він порівняв із відчуттям, "ніби збила машина". Тепер в Пікалова є антитіла.

Про цей досвід колишній гравець КВК розказав "Зе Интервьюеру".

"У моєму житті було, коли мене збивала машина - я був на мотоциклі, машина мене збила. Стан - по-перше, ти почуваєшся цілковитим дурнем. С*ка, все болить, ломить, і так образливо", - зі сміхом зізнався Пікалов.

44-річний Пікалов перехворів на коронавірус

"Класична форма. 37,5, вісім днів, але я трішки менше температурив... Я вдячний усім лікарям, котрі мене терпіли в цій лікарні, в Александрівській. Я живий, здоровий, п'ю, палю, все працює", - запевнив шоумен.

До слова, ще в інтерв'ю Пікалов пояснив, чому він, як деякі його колеги, не пішов у політику. Зі слів чоловіка, він "анархіст" та "радикально страшна людина", яка не може мати жодного відношення до уряду.

"Я живий, здоровий, п'ю, палю, все працює"

"Я не люблю дурість, а я там (у політиці) бачив таких кретинів! Не зараз - у мене накопичений досвід, оскільки на великих та важливих заходах ми виступали давно, завжди. Я дивлюся: там нічого не змінилося", - констатував Олександр.

Він зізнався, що "ганьбив би президента", адже напряму говорив би гидоту людям, з якими не міг би сидіти поряд.

Нагадаємо, від політики нещодавно відхрестилася й Олена Кравець, який закидали намір балотуватися в мери Києва.

Фото пресслужби

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Перша леді здолала коронавірус