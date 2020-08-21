"Не буває колишніх анорексичок": Jerry Heil зізналася, що в неї розлад харчової поведінки

Співачка Jerry Heil, чиє справжнє ім'я Яна Шемаєва, зізналася, що страждає на розлад харчової поведінки. У якийсь момент вага зірки знизилася до 46 кілограмів, і рідні боялися за її здоров'я.

Про це Яна розказала "Зірковому життю".

"Все почалося з того, що я з'їдала в день яблучко", - поділилася 24-річна співачка.

"Мій цикл жорстко збився на півроку, і це було страшно. Мама почала тиснути на мене. Вона плакала і говорила: "Що ти з собою робиш?!". І одного разу мені просто стало страшно за себе. Мама сказала: "Я насмажу тобі котлет, і ти будеш їсти їх до посиніння". І що я зробила? Їла їх до посиніння", - пригадала Jerry Heil.

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Jerry Heil колись мордувала себе голодом фото з instagram jerry Heil

Минуло вже кілька років, але Яна продовжує себе пильнувати.

"Зі мною працюють професіонали. Тобто я завжди під контролем. Але мені здається, що не буває колишніх анорексичек. Навіть друзі часто наді мною сміються, що я не можу дозволити собі ввечері з'їсти зайве", - зізналася вона.

Нагадаємо, раніше Яна розповідала, що колись комплексувала через свою фігуру.

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