Олена Кравець захворіла на COVID-19

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець підхопила коронавірус. Через це новий сезон "Вечірнього кварталу" стартував без неї.

Про це повідомив колега Олени, Євген Кошовий, пише "ТСН".

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, тож у найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії – ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів негативні", - зазначив Кошовий.

Сама Кравець про перебіг хвороби нічого не повідомляла

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У нових випусках програми Олену замінять одразу чотири акторки "Жіночого Кварталу".

Нагадаємо, телеведуча Марічка Падалко розказала, як хворіла на коронавірус разом з сином і дочкою.

Фото з Instagram