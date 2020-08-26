Дав копняка вірусу: Бандерас ефектно оголосив, що поборов COVID-19

Іспанський актор Антоніо Бандерас захворів на COVID-19 якраз на своє 60-річчя. Та ювіляр не занепав духом та за три тижні рішучо подолав недугу.

А про своє одужання сповістив у Instagram промовистим колажем, на якому роздає копняки вірусам.

Антоніо Бандерас одужав від коронавірусної хвороби фото з instagram бандераса

"Після 21 дня арешту я можу сказати, що сьогодні я поборов інфекцію COVID-19. Я вилікувався. Думками я з тими, кому не так пощастило, як мені, і з тими, хто постраждав більше, ніж я. Також я бажаю сил тим, хто зараз у розпалі боротьби", - написав Антоніо.

Нагадаємо, як раніше розказував Бандерас, основним симптомом хвороби в нього було відчуття втоми.

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