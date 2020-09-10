Пенсії в 1,5 тисячі євро та винопровід: "Кролики" Данилець та Моісеєнко пропонують себе в мери Києва

Гумористи Володимир Данилець та Володимир Моісеєнко, відомі як дует "Кролики", не втрималися від троллінгу на актуальну тему виборів мера Києва. Артисти записали ролик, у якому докладно пояснили, чому варто обрати саме їх.

Балотуватися вони мають намір від "Партії коміків, клоунів та гумористів". Звернення Володимирів оприлюднив канал "112 Україна".

"У зв'язку з тим, що в нашій країні вже не лишилося гумористів, котрі би не пішли в велику політику...", - починають свій спіч зірки.

Данилець та Моісеєнко налаштовані керувати столицею разом, із двомісного крісла та будучи "мером номер 1" та "мером номер 2".

Обіцяють, зокрема, підвищити киянам пенсії до 1,5 тисячі доларів, а мінімальну зарплатню та прожитковий мінімум - до 3 тисяч. А також побудувати винопровід, завдяки якому відвідувачі банків зможуть зняти стрес келишком після сплати комунальних.

Нагадаємо, кілька років тому в мережі збирали підписи за позбавлення "Кроликів" звань народних артистів - за антиукраїнську позицію та підтримку агресивної політики Росії по відношенню до нашої країни. Данилець і Моісеєнко внесені до бази "Миротворця" за участь у пропагандистському "телемості" між Росією та Україною, організованому каналом "Россия1".

Нагадаємо, інтернет-спільнота, затамувавши подих, чекає на вихід передвиборчого ролика Зе-кандидатки Ірини Верещук, в якому вона літатиме з парасолею.

Відео з YouTube, фото з Instagram