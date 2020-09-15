Різатдінова з дівчиною Камінського зайнялися стретчінгом на даху. ФОТО
15 вересня 2020, 16:34
Гімнастка Ганна Різатдінова провела майстер-клас зі стретчінгу просто на даху одного столичного КВЦ "Парковий".
Дати хороший приклад любителькам здорового способу життя її покликала Ольга Богата, блогерка і дівчина пластичного хірурга Едгара Камінського, яку він зве "посміхашкою".
Мотивуючі фото з тренування просто неба наводить Jetsetter.ua, є вони також у Instagram Ольги.
Нагадаємо, Богата розказувала, що колишній чоловік "НеАнгела" Слави її завойовував. Свою зіркову попередницю Ольга поважає.
Фото з сайту Jetsetter.ua, з Instagram Богатої
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