Різатдінова пояснила, чому вирішила віддати 2-річного сина в дитсадок
Гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, як минає адаптація її сина Романа до дитячого садочка.
Хлопчик, якому в листопаді виповниться три рочки, поки що ходить туди на не весь день. А згодом Аня планує віддати сина Олександра Онищенка й на спорт.
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Детский садик. Как я выбирала? Я руководилась простым принципом — местоположение😉 Мне было важно, чтобы детский сад был недалеко от дома. Ведь у меня не всегда есть время отвести туда ребёнка, тогда на помощь приходят родители 👍 Нам очень повезло: построили новый частный садик прямо возле дома — в 10 минутах ходьбы. Это очень удобно. К тому же, садик оказался хорошим. Ощущения в первый день🙂 Я поняла, что для меня это, как для мамы, абсолютно новый этап. Ребёнок уже взрослый, он начинает вести самостоятельную жизнь отдельно от меня и реализовываться как человечек. И тут у меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я безумно рада и горда за сына. А с другой — понимаю, насколько быстро летит время. И вот сын уже начинает ходить в детский сад. Почему решила отдать в детский сад? Пришёл такой момент, когда я поняла — сыну уже мало общения только с родителями и родственниками. Ему нужна коммуникация с другими детками. И первый этап у нас — это садик. Дальше будет спорт😌 Как подготовить ребёнка? Я всё обсуждаю с сыном. Только общаясь, можно достичь понимания с ребёнком. Я ему объясняла, что он пойдёт в садик. Он, возможно, ещё не до конца понимает, что это такое. И, честно говоря, первый день нам дался сложно. Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы пробыли в садике 30 минут — пока что это максимум. Но, как показывает статистика, первые пару месяцев, а то и полгода, это абсолютно нормально. Идёт привыкание к садику, к новым ребятам, да и вообще — к новому образу жизни. Главное — набраться терпения и подождать. И по чуть-чуть он начнёт ходить туда с радостью, я уверена. А как у вас было? Быстро ли привык ребёночек к саду? #аннаризатдинова #детскийсад #сын #lifestyle #мамы #мамасына
Нагадаємо, Різатдінова сподівається, що садочок стане для малюка "новою сім'єю".
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