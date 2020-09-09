Різатдінова пояснила, чому вирішила віддати 2-річного сина в дитсадок

Гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, як минає адаптація її сина Романа до дитячого садочка.

Хлопчик, якому в листопаді виповниться три рочки, поки що ходить туди на не весь день. А згодом Аня планує віддати сина Олександра Онищенка й на спорт.

Нагадаємо, Різатдінова сподівається, що садочок стане для малюка "новою сім'єю".

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