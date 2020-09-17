"Холостячка" Мішина розказала, якого чоловіка хоче

Зірка серіалу "Кріпосна" та учасниця телешоу "Холостячка" Ксенія Мішина розказала, які риси хоче бачити у своєму обранці.

Актриса готова бути лише з відповідальним, впевненим у собі та самостійним чоловіком.

"Найголовніше, щоб свою відповідальність він проявляв до жінки, у професії та особистих моментах", - уточнила Ксенія у програмі "Хто зверху" на "Новому каналі".

"Важливо ще вміти демонструвати почуття, швидко приймати рішення та мати силу волі відстояти свою думку. Тобто, чути себе. Ось такі чоловічі енергії мають бути у мого майбутнього обранця", - заявила Мішина.

Зараз у житті актриси єдиний чоловік - син Платон

Ксенія також зізналася, що наразі в її оточенні такого чоловіка немає.

"Насправді, я ніколи не копаюся в знайомих чоловіках. Це не моє завдання. Звісно, що є сім’ї, які мені імпонують у ставленні одне до одного. Але ми ж не знаємо, що насправді відбувається всередині. Нікому не відомо, окрім них самих", - додала акторка.

Відповідальні та самостійні, у вас є шанс завоювати серце красуні!

Фото з Instagram