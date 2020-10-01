Бодіпозитив та "поцько-влог": епатажна Insta-зірка Філонова йде в мери Києва
Якщо наступним мером Києва судилося стати жінці, то в Зе-кандидатки Ірини Верещук, яка досі не випустила свій епічний ролик із польотом на парасолі, з'явилася серйозна конкурентка.
Блогерка Олена Філонова, яка має майже 800 тисяч фолловерів у Instagram, теж братиме участь у виборах.
Про це блондинка оголосила в мережі та показала офіційні документи про свою реєстрацію кандидаткою від партії "Разом сила". Своїм підпісникам кралечка пообіцяла "цікаву подорож виборчим процесом", а от своєї програми поки що не оприлюднила.
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Філонову добре знають глядачі "Нового каналу", адже вона брала участь у кількох популярних шоу, зокрема є співведучою "Ревізора".
У своєму Instagram Олена пише про щастя, секс, стосунки, впевненість у собі та ставлення до свого тіла. Вона виступає за бодіпозитив та цінування внутрішньої краси людини.
А ще не можна не згадати скандальний "поцько-влог", який Філонова записала цього літа, і який переглянуло пів мільйона користувачів. У ньому Філонова, обурена коментарями щодо тісних джинсів, які окреслили її геніталії, розмірковує про те, що кожна жінка має право носити те, що їй до вподоби.
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Нагадаємо, в мери Києва - щоправда, жартома - нещодавно запропонували себе гумористи "Кролики".