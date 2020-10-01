Бодіпозитив та "поцько-влог": епатажна Insta-зірка Філонова йде в мери Києва

Якщо наступним мером Києва судилося стати жінці, то в Зе-кандидатки Ірини Верещук, яка досі не випустила свій епічний ролик із польотом на парасолі, з'явилася серйозна конкурентка.

Блогерка Олена Філонова, яка має майже 800 тисяч фолловерів у Instagram, теж братиме участь у виборах.

Про це блондинка оголосила в мережі та показала офіційні документи про свою реєстрацію кандидаткою від партії "Разом сила". Своїм підпісникам кралечка пообіцяла "цікаву подорож виборчим процесом", а от своєї програми поки що не оприлюднила.

Переглянути цей допис в Instagram ЭТО НЕ ШУТКА! Всё официально! 💛💙 Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 30 Вер 2020 р. о 9:58 PDT

Філонову добре знають глядачі "Нового каналу", адже вона брала участь у кількох популярних шоу, зокрема є співведучою "Ревізора".

Олена Філонова - кандидатка в мери Києва

У своєму Instagram Олена пише про щастя, секс, стосунки, впевненість у собі та ставлення до свого тіла. Вона виступає за бодіпозитив та цінування внутрішньої краси людини.

А ще не можна не згадати скандальний "поцько-влог", який Філонова записала цього літа, і який переглянуло пів мільйона користувачів. У ньому Філонова, обурена коментарями щодо тісних джинсів, які окреслили її геніталії, розмірковує про те, що кожна жінка має право носити те, що їй до вподоби.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elena Filonova (@efilonova) 19 Чер 2020 р. о 11:09 PDT

Цікаво, яка в Олени програма

Як варіант, зобов'язати ЖЕКи облаштувати городи коло кожного київського будинку?

Чи хоча би квітники

Кожному киянину - по песику!

Нагадаємо, в мери Києва - щоправда, жартома - нещодавно запропонували себе гумористи "Кролики".