"Дідусь Вова" Путін пояснив, чому приховує кількість онуків, та чому не п’є пива

Усім відомо, що російський президент Володимир Путін ретельно приховує своє особисте життя. У пресі є лише сумнівна інформація про двох дочок, про колишній шлюб та чутки про романи, зокрема з Аліною Кабаєвою.

Також відомо, що у Путіна є онуки. Але скільки та хто – дізнатися не вдається. І сам він постійно уникає цих запитань.

Чому він приховує інформацію про свою родину та чи вірить у долю, 68-річний Путін розказав "ТАСС".

На запитання ведучого, на кого він хотів бути схожим у молодості, російський гарант відповів – на радянського розвідника Ріхарда Зорге.

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"А діти ваші? Хто для них був авторитетом?", - запитали Путіна.

"Сподіваюсь, що я", - відповів він.

"А для онуків?", - не зупинявся ведучий.

"Ну, вони ще маленькі", - неохоче сказав президент, на що ведучий багатозначно відкашлявся.

"Ну, ви дарма хрюкаєте, ви ж не живете моїм життям. І ви не розумієте, що це просто питання безпеки", - заявив Путін, нібито виправдовуючись за свою таємничість.

Путін не заперечує, що має маленьких онуків, але скільки - не каже

"Так ось, коли дочка почала навчати життю одного з моїх онуків, а він каже: чому це я маю робити так, як ти? Вона каже: тому що я старше, а він їй – ні, дідусь Вова старший. Тож якоюсь мірою я теж для них, поки що, авторитет", - відповів Володимир Путін на попереднє запитання.

Тоді ведучий запитав прямо, чому Путін не хоче називати хоча б кількість своїх онуків і взагалі приховує свою родину.

"Коли я йду на вибори і отримую результат цих виборів, люди ж голосують не за сім’ю, а за мене і ті надії, які вони пов’язують із перебуванням на тій посаді, на якій я зараз. Я знаю, що західна політична культура пов’язана з презентацією членів родини. Але мені здається, що ми не в тому стані, аби займатися цим театром. У нас має бути все по-дорослому, серйозно. Це по-перше. А по-друге, є питання, пов’язані з безпекою, і про це не можна забувати", - заявив він.

До речі, 7-го жовтня Путіну виповнилося 68

"Це ж усе легко порахувати (кількість онуків – ред..). Навіщо? Я ж сказав, що є в мене онуки, вони дуже хороші, солоденькі такі. Отримую велике задоволення від спілкування з ними. У моєму житті це є, і я дуже цьому радий", - закрив тему Путін.

На запитання, чи вірить він у долю та висловлення "чому бути того не минути", Путін сказав:

"У мене до цього складніше ставлення. Я в долю вірю, але я вірю і в те, що ми можемо на неї впливати. Якщо людина впевнена у собі, своїх силах та у правоті того, що вона робить, це дуже допомагає і впливає на долю людини".

Крім того, президента запитали, чи він змінився за ці 20 років.

"Мої друзі, яких я знаю ще з університету, кажуть, що я практично не змінився (при цьому Путін перехрестився). Їм збоку видніше. І мені б теж хотілося не втрачати людські якості, тому що тут іноді є таке враження, що з людини перетворюєшся на функцію. Але мені здається, що мені все-таки вдається це зберегти", - зазначив Путін.

Ну принаймні зовні Путін точно змінився

Також ведучий зауважив, що у його статусі Путін навряд чи може зараз просто взяти і випити з друзями пива.

"Я намагаюсь пива не пити останнім часом, бо черево росте. Це, звісно, обмеження, але є і компенсація цих обмежень. І найбільша компенсація – це відчуття морального задоволення від тієї довіри, яку мені надають", - заявив він.

Нагадаємо, кілька років тому ЗМІ писали, що Аліна Кабаєва має від Путіна трьох дітей. А торік писали, що гімнастка народила президенту ще й двійню.

Стопкадри з відео ТАСС

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