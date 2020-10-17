Алла Мазур: Боротьба з онко познайомила мене ближче із самою собою

Телеведуча Алла Мазур, яка подолала рак грудей, закликала всіх жінок любити та цінувати себе, а не губити в гонитві за ідеалом. А ще регулярно проходити медогляди та, навіть почувши страшний діагноз, ніколи не опускати рук.

Про те, як розпочиналася її боротьба з тяжкою хворобою та про знаки долі та віру, що їй допомагала, 55-річна зірка розказала в інтерв'ю журналові Marie Claire.

Повна його версія та небачені фото Алли в новому образі тепер є на сайті глянцю.

Алла Мазур від початку відкрито ділиться своїм досвідом боротьби з раком грудей

"Коли після операції лікар запитав у мене: "Як ви себе почуваєте?" – "Рада, що жива", – відповіла я. – "А у вас були варіанти?", – здивувався лікар (усміхається). Хвороба та боротьба з нею чітко розставили все на свої місця", - поділилася Мазур.

Зі слів телеведучої, її хвороба почалася з крихітного ущільнення, "горошинки" в молочній залозі, яка не одразу стривожила лікарів. Біопсію жінці призначили аж через місяць, але, на щастя, Мазур не стала чекати та звернулася до іншої клініки. Її порада жінкам: якщо є відчуття, що вас "футболять", шукати інших, уважніших спеціалістів.

Телезірка закликає жінок бути уважними до себе та регулярно обстежуватися

Як запевнила телеведуча, страшно їй не було.

"Бо старалася не концентруватися на хворобі й вірити в краще. Просто в моєму щоденному графіку з’явились нові пункти: огляд, аналіз, консультація… І ще моє власне ноу-хау – полювання на "знаки долі". Коли прийшла на першу зустріч до лікаря, якому довірила своє лікування, звернула увагу на рожеві стрічечки на халатах всього персоналу. Я почала лікування дуже символічно: у Всесвітній день боротьби із раком грудей. І вирішила, що це знак, що все буде добре", - пояснила вона.

Не занепадати духом Аллі помагали "знаки долі"

"Як кажуть люди знаючі, потрібно ставити питання інакше: не "чому?", "за що?", а "для чого?". Я – людина віруюча. Тому звернулась до Бога: "Нехай буде так, як має бути. Але дай мені зрозуміти, який урок я маю винести із цієї ситуації", - зазначила Мазур.

І урок, який телеведуча винесла - про любов.

"Потрібно навчитися любити себе. Жінці особливо. Ми іноді так захоплюємося вдосконаленням себе, що забуваємо, що в нас початково все є – зовнішність, характер, темперамент. І це все потрібно любити і цінувати, не розгубити в гонитві за ідеалом. Аби мати сили любити і дарувати любов рідним та всім навколо – треба починати із себе", - підкреслила Алла.

Людей, які борються з онкологічним захворюванням, телеведуча закликає жити нормальним життям і думати про всі інші справи, а не циклитися на недузі. Лікарям же - бути уважнішими до пацієнтів, адже люди з таким діагнозом - "зранені душі".

"Боротьба з онко познайомила мене ближче із самою собою. Я стала сміливішою. І навіть у зміні зачіски, чого після лікування хімією не уникнути, знайшла свій плюс. Мій новий образ – абсолютно в європейському стилі. Там ратують за красу природню і не бояться сивини. Навіть молоді дівчата сьогодні перефарбовуються в сивий колір – це новий тренд року", - поділилася вона.

Нагадаємо, про свою боротьбу з раком нещодавно розповіла співачка Міка Ньютон.

Фото з сайту "ТСН"

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