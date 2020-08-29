Лобода в бікіні похвалилася результатом літніх тренувань. ФОТО

Співачка Світлана Лобода влітку часу не гаяла. Мама двох дівчаток не лише активно готувала нові пісні та кліпи, а й ретельно займалася своїм тілом, яке і без того завжди у формі.

І ось в останні дні літа артистці закортіло ще раз похизуватися фігурою в купальнику. Тим більше, на тлі фешенебельного готелю на Лазуровому березі Франції.

Свєта продемонструвала, яку дупцю за літо накачала

"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди. Я активно займалася спортом, підключила і дочку, і маму. Як думаєте, літні тренування пішли на користь?", - кокетливо запитала Лобода.

До речі, у цьому ж готелі нещодавно була Санта Дімопулос

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