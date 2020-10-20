Різатдінова згадала, як боролася з комплексами: Потрібен був час, щоби полюбити себе

27-річна олімпійська призерка Ганна Різатдінова зізналася, що в юності страждала від скутості перед протилежною статтю, бо через постійні тренування уникала спілкування з хлопцями.

А ще Аня комплексувала через зовнішність та майже не доглядала за собою.

Щоби полюбити себе, спортсменці знадобилося багато часу і зусиль. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Маса комплексів у мене була в підлітковому віці. По-перше, я абсолютно не вміла спілкуватися з хлопчиками. Якщо молодий чоловік підходив знайомитися, я відразу дуже зажималася. Тому що у мене була одна мета в житті - спорт. Я сама закрилася від всього і не дозволяла собі ходити на побачення", - зізналася Аня.

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"Не раджу всім так робити. Хоч я і досягла мети - завоювала Олімпійську медаль. Але було дуже складно. Інші дівчата в перервах між тренуваннями спілкувалися з хлопцями. Я бачила, що їм це піднімає настрій. У мене не було такої людини, тому було складно. Думаю, що можна було все поєднувати. Після закінчення спортивної кар'єри цей комплекс дуже заважав у житті. Я була скутою і працювала над цим", - зазначила гімнастка.

Аня пожертвувала багато чим заради цієї медалі

"Наступний комплекс стосувався зовнішності. Поки я займалася спортом, не було часу для догляду за собою. Ти вранці прокидаєшся, хвіст на голові замотала і пішла. Якщо хтось робив манікюр із педикюром, то всі вважали, що це вже супер-догляд за собою", - згадала Різатдінова.

"Увечері ні про які побаченнях мови йти не могло, тому що ти просто вичавлений як лимон. Думки про те, що потрібно підфарбуватися і красиво одягнутися, тебе просто лякають. Та й час трошки був інший - інстаграма і блогерства не було", - зауважила вона.

Важко уявити, що така красуня колись комплексувала через свою зовнішність

"Коли закінчила спортивну кар'єру, почала більше знайомитися з beauty-індустрією. Навіть трохи збожеволіла на цьому. Потрібен був час, щоб полюбити себе. Зайнялася своїм здоров'ям, почала пити вітаміни, лікувати нігті, волосся, шкіру. Щоранку вставала і говорила, що я красива", - зізналася Різатдінова.

"Напевно, тільки зараз вже подобаюся собі. Недоліки ми легко знаходимо, а полюбити себе, знайти щось особливе - завдання кожної дівчини", - додала красуня.

Ще один комплекс виник у Ані після пологів.

"Це нормально - у тебе +15 кг, і тіло перестає подобатися. Навіть завдяки заняттям спортом складно прийти в форму. Тут вже варто підключити і апаратні технології, і харчування. Ми пам'ятаємо тіло до пологів, але воно трансформується. І тут теж важлива любов до себе", - наголосила вона.

Аня народила свого Рому у 2017-му і відтоді перебуває в ідеальній формі

Нагадаємо, у серпні Різатдінова отримала іменну зірку на Алеї зірок у Києві. А у вересні вона віддала сина до садочку.

Фото з Instagram