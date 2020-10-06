Різатдінова про самореалізацію: Не мій шлях - сидіти вдома та виховувати дитину

Гімнастка Ганна Різатдінова, котра у вересні віддала до дитсадочка свого сина від олігарха-втікача Олександра Онищенка, переконана, що життя мами не повинне зосереджуватися виключно на дитині.

Спортсменка вважає, що сидіння вдома через малюків - це відмовки, і жінка має самореалізуватися та подавати приклад нащадкам.

Про це Аня поміркувала в своєму Instagram.

Первісткові Ганни в листопаді виповниться три роки фото з instagram

"Мама, яка працює - це норма? Для свого малюка я - щаслива мама, бо самореалізована мама. Сенс того, що я сиділа би з Ромою 24/7 і була би роздратована, оскільки почувалася би ув'язненою?", - написала вона.

Різадтінова не заперечує, що сполучати роботу та материнство непросто, але головне - це тримати баланс і не забувати ні про те, ні про інше.

"У суботу-неділю в нас сімейні дні з малюком. У решту днів Рома чітко знає, що він іде в садочок, а я на роботу. Мама для нього - приклад, як треба працювати. Тому не мій шлях - сидіти вдома та виховувати дитину", - зазначила гімнастка.

Різатдінова не змогла би "працювати мамою" 24/7

"Мабуть, у цьому є свій плюс, але в сучасному світі важливо, щоби дитина бачила маму щасливою. І щоби не було от цього: "Ну, в мене ж дитина, тому я сиджу вдома". Я вважаю, чесно, що це відмовки", - наголосила Ганна.

Для Різатдінової, в першу чергу, важливо, щоби жінка була самореалізованою. Адже завжди можна знайти собі якусь улюблену справу.

"Декрет я брала, поки була вагітна, але тренувалася сама для себе. Оскільки я ще виступала на змаганнях, поки Ромчик у мене вже був у животі. А потім, після вагітності, щойно лікар дав мені відмашку після трьох місяців, що можна займатися спортом, я вже почала займатися спортом і приходити в форму. І вже на четвертий місяць я полетіла на майстерклас до Франції", - пригадала спортсменка.

Спортсменка закликає жінок знаходити баланс між материнством та самореалізацією

Аня з пелюшок показувала маленькому Ромі відео своїх виступів, і в свої майже три рочки хлоп'я вже знає, що мама багато працювала і має багато медалей. Тому спокійно відпускає її на роботу.

"І на своєму прикладі я його вчу, що ось, мама працює, і ти повинен так само працювати. І це для нього не якийсь нонсенс", - підсумувала Різатдінова.

Нагадаємо, торік Ганна відверто розповіла, чому в них із Олександром Онищенком, який жити без неї не міг та ставився мов до діаманта, не вийшло створити міцну сім'ю.

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