Віталіна Ющенко похвалилася тілом в купальнику та обома доньками. ФОТО

23 жовтня 2020, 11:46

40-річна донька колишнього президента Віталіна Ющенко відпочила з молодшою донькою Андріаною в Туреччині.

Дівчата наробили купу фото, особливо в купальнику, якими Віталіна заповнила свої сторінки у соцмережах.

Під час відпочинку старша дочка Ющенка, звісно ж, багато часу приділяла не лише пляжу, а й тренуванням. І все це теж фіксувала у мережі.

 
Найспортивніша мама Віталіна Ющенко влаштувала собі осінню відпустку у спекотній та відкритій для туристів Туреччині
 
Компанію їй склала молодша донька Андріана
 
До речі, нещодавно Ющенко представила власну колекцію ретрокупальників
 
Про тренування Віталіна не забуває ніколи
 
І дочку привчає
 

А ще Віталіна похвалилася своєю старшою донькою Доменікою, якій 19 років.

 
Доменіка - перша дитина Віталіни
 
Батько дівчини - Михайло Гончар, з яким у Віталіни був цивільний шлюб
 
Доменіка теж відпочивала у Туреччині на початку жовтня, але окремо від мами й сестри
 
Дівчина навчається на юриста в Університеті ім. Т.Г. Шевченка
 
А ще в Instagram Доменіка підписана як модель, актриса та співачка

Нагадаємо, також нещодавно в Туреччині відпочивав і брат Віталіни, Андрій Ющенко з дружиною Оленою.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів