Віталіна Ющенко похвалилася тілом в купальнику та обома доньками. ФОТО
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:46
40-річна донька колишнього президента Віталіна Ющенко відпочила з молодшою донькою Андріаною в Туреччині.
Дівчата наробили купу фото, особливо в купальнику, якими Віталіна заповнила свої сторінки у соцмережах.
Під час відпочинку старша дочка Ющенка, звісно ж, багато часу приділяла не лише пляжу, а й тренуванням. І все це теж фіксувала у мережі.
А ще Віталіна похвалилася своєю старшою донькою Домінікою, якій 19 років.
Нагадаємо, також нещодавно в Туреччині відпочивав і брат Віталіни, Андрій Ющенко з дружиною Оленою.
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