Віталіна Ющенко похвалилася тілом в купальнику та обома доньками. ФОТО

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:46

40-річна донька колишнього президента Віталіна Ющенко відпочила з молодшою донькою Андріаною в Туреччині.

Дівчата наробили купу фото, особливо в купальнику, якими Віталіна заповнила свої сторінки у соцмережах.

Під час відпочинку старша дочка Ющенка, звісно ж, багато часу приділяла не лише пляжу, а й тренуванням. І все це теж фіксувала у мережі.

 
Найспортивніша мама Віталіна Ющенко влаштувала собі осінню відпустку у спекотній та відкритій для туристів Туреччині 
 
Компанію їй склала молодша донька Андріана 
 
До речі, нещодавно Ющенко представила власну колекцію ретрокупальників
 
Про тренування Віталіна не забуває ніколи
 
І дочку привчає 
 

А ще Віталіна похвалилася своєю старшою донькою Домінікою, якій 19 років.

 
Домініка - перша дитина Віталіни
 
Батько дівчини - Михайло Гончар, з яким у Віталіни був цивільний шлюб 
 
Домініка теж відпочивала у Туреччині на початку жовтня, але окремо від мами й сестри 
 
Дівчина навчається на юриста в Університеті ім. Т.Г. Шевченка 
 
А ще в Instagram Домініка підписана як модель, актриса та співачка 

Нагадаємо, також нещодавно в Туреччині відпочивав і брат Віталіни, Андрій Ющенко з дружиною Оленою

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