Віталіна Ющенко похвалилася тілом в купальнику та обома доньками. ФОТО

40-річна донька колишнього президента Віталіна Ющенко відпочила з молодшою донькою Андріаною в Туреччині.

Дівчата наробили купу фото, особливо в купальнику, якими Віталіна заповнила свої сторінки у соцмережах.

Під час відпочинку старша дочка Ющенка, звісно ж, багато часу приділяла не лише пляжу, а й тренуванням. І все це теж фіксувала у мережі.

Найспортивніша мама Віталіна Ющенко влаштувала собі осінню відпустку у спекотній та відкритій для туристів Туреччині

Компанію їй склала молодша донька Андріана

Про тренування Віталіна не забуває ніколи

І дочку привчає

А ще Віталіна похвалилася своєю старшою донькою Доменікою, якій 19 років.

Доменіка - перша дитина Віталіни

Батько дівчини - Михайло Гончар, з яким у Віталіни був цивільний шлюб

Доменіка теж відпочивала у Туреччині на початку жовтня, але окремо від мами й сестри

Дівчина навчається на юриста в Університеті ім. Т.Г. Шевченка

А ще в Instagram Доменіка підписана як модель, актриса та співачка

Нагадаємо, також нещодавно в Туреччині відпочивав і брат Віталіни, Андрій Ющенко з дружиною Оленою.