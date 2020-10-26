Окунська привітала себе з 49-річчям: Подих перехоплює від мого віку

Наталія Окунська нещодавно відзначила уже 6-ту річницю життя в Парижі, але в Україні її досі пам’ятають як ексдружину скандального соратника Тимошенко, Сергія Власенка та світську тусовщицю. А ще – маму чотирьох дітей.

26-го жовтня Наталії виповнилося 49 років, і з цього приводу вона описала, за що любить свій вік.

"Сьогодні 49. Написане рік тому можу доповнити тільки тим, що у мене дух перехоплює від мого віку. Від його якості і глибини. Від його Свободи. Від того, які гарні події відбуваються в моєму житті, які якісні люди зі мною, які приголомшливі діти у мене виросли", - зазначила іменинниця.

Наталія зрідка ділиться життєвою мудрістю у мережі

"Від того, як я виглядаю, як мислю, що я роблю. Від того, що життя правильне, але без правил. Коли вже легко бути Собою. Коли вже нікому нічого не потрібно доводити. Коли вже знаєш, чого хочеш і на менше не погоджуєшся. Коли досвід і розчарування - це вже плюс. Коли компроміси з собою - це вже мінус", - поділилася Наталія.

Особливо, Окунська любить міркувати про вік і красу

"Коли вже не страшно втрачати і відпускати, тому що натомість отримуєш більше. Коли вже дружиш з тими, з ким хочеться, а не з ким треба. Коли ненавидиш вже байдуже, а любиш - взаємно. Коли вибираєш вже людей близьких за духом, а не терпиш тих, хто по крові. Коли вже нікого не чекаєш і не наздоганяєш", - продовжила Окунська.

"Коли вже знаєш, як бути красивою, коли - розумною і де - сильною. Коли виглядаєш і живеш так, як вже заслуговуєш. І коли життя вже заповнена Сенсом", - підсумувала багатодітна парижанка з бурхливим київським минулим.

Фото з Instagram