"Це безцінний досвід": Окунська відзначила 6-ту річницю життя в Парижі

Уже шість років минуло відтоді, як ексдружина колишнього депутата Сергія Власенка, Наталія Окунська з дітьми втекла до Парижа та попросила політичного притулку у Франції.

За цей час вона багато розказувала про те, як важко було влаштовуватися у чужій країні. Але тепер жінка радіє, що змогла пройти цей шлях, і щороку відзначає річницю свого порятунку.

"Сьогодні дуже важливий для нашої сім'ї день. Подумки я буду відзначати його все життя. Рівно 6 років тому ми з дітьми втекли до Франції і почали життя буквально з нуля. Все, що у мене було - це четверо дітей, наші тварини та 8 кримінальних справ", - написала Наталія у мережі 9-го жовтня.

Зовсім скоро Окунській виповниться 49

"Зараз вже все зрозуміло, стабільно, спокійно, і весь жах біженського виживання позаду. Ми в безпеці і під захистом Франції. Тож щире спасибі тим, хто думав мене зламати, але зробив набагато сильнішою", - заявила Наталія.

Окунська виглядає, як справжня французька модниця

"Перші найскладніші роки ні я, ні діти не забудемо вже ніколи. Нове життя вчило жорстко, брало дорого, але і заохочувало щедро. Одне з головних придбань - це втрата неякісних друзів. Клянуся, це безцінний досвід. Спасибі всім, хто не кинув нас у важкий час. Тепер в моєму житті залишилися тільки порядні та надійні люди. Спасибі", - подякувала Наталія.

Як відомо, тікаючи з Києва, Окунська забрала не лише 4-х дітей, а й собаку. А рік тому вона взяла ще одного собаку з притулку

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