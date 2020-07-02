Ярославська у блискучій сукні попозувала на Херсонщині для тревел-глянцю

Цього літа внутрішній туризм – чи не єдина надія на відпочинок і головний тренд серед тревел-блогерів і селебріті.

І поки Одесу переповнюють любителі клубів та ресторанів, дехто все ж таки обирає більш тихі та невідомі місця.

Одне з таких – Рожеве озера поблизу Генічеська. Саме там знялася дружина харківського олігарха Марина Ярославська для тревел-видання Chance for Traveller.

Причому Марина прикрасила діджитал-обкладинку глянцю.

Ярославська - затята мандрівниця і обирає не лише лакшері-курорти. Торік Марина мандрувала горами Алтая, а нещодавно підкорила Говерлу разом із подругами.

Марина на пісочку у Херсонській області

Нагадаємо, раніше Ярославська знімалася для цього ж видання у Південній Африці.

Фото з Instagram