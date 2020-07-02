Ярославська у блискучій сукні попозувала на Херсонщині для тревел-глянцю
2 липня 2020, 10:15
Цього літа внутрішній туризм – чи не єдина надія на відпочинок і головний тренд серед тревел-блогерів і селебріті.
І поки Одесу переповнюють любителі клубів та ресторанів, дехто все ж таки обирає більш тихі та невідомі місця.
Одне з таких – Рожеве озера поблизу Генічеська. Саме там знялася дружина харківського олігарха Марина Ярославська для тревел-видання Chance for Traveller.
Причому Марина прикрасила діджитал-обкладинку глянцю.
Ярославська - затята мандрівниця і обирає не лише лакшері-курорти. Торік Марина мандрувала горами Алтая, а нещодавно підкорила Говерлу разом із подругами.
Нагадаємо, раніше Ярославська знімалася для цього ж видання у Південній Африці.
Фото з Instagram
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