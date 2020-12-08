Голоциця Карпа з нагоди 40-річчя розповіла, чому вона щаслива
Вівторок, 8 грудня 2020, 11:58
Письменниця Ірена Карпа 8-го грудня святкує свій 40-й день народження. Іменинниця зізналася, що і тілом, і обличчям зараз вона задоволена більше, ніж була двадцять років тому.
А ще вона тішиться з того, що "не обросла бігудями й халатом солідності "жіночки-берегині" та не стала "яжемать".
Допис із підсумками своїх прожитих "40 штук обертів Землі навколо Сонця" Ірена опублікувала в Instagram, проілюструвавши еротичними фото.
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Нагадаємо, про що Карпа часом жалкує, так це про те, що вона - надто вихована людина, а не "бичка і гопниця". Через це їй складно давати відсіч хамам.
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