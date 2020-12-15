10 днів детоксу: Lizzo вразила результатом схуднення. ФОТО

Американська реперка Lizzo похвалилася схудненням. 32-річна зірка витримала жорсткий десятиденний детокс, зате отримала вражаючий результат.

"До" та "після" вона продемонструвала у Instagram.

Реперка пройшла 10-денний курс детоксу фото з instagram lizzo

Як наголосила Lizzo, "детоксилася" вона не самостійно, а під наглядом дієтолога.

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Зірка приймала харчові добавки, пила багато води, а її раціон переважно складався з різних зелених смузі та ласощів на кшталт веганського протеїнового батончика, яблук із арахісовою пастою чи кружалець огірочка в яблучному оцті.

Не намагайтеся повторювати самостійно!

Зі слів Lizzo, від голоду вона не потерпала, але 4,5 та 6-ий дні були дуже виснажливими.

Як вам оновлена Lizzo?

Нагадаємо, нещодавно реперка показувала, як вона займається спортом.

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