10 днів детоксу: Lizzo вразила результатом схуднення. ФОТО
Американська реперка Lizzo похвалилася схудненням. 32-річна зірка витримала жорсткий десятиденний детокс, зате отримала вражаючий результат.
"До" та "після" вона продемонструвала у Instagram.
Як наголосила Lizzo, "детоксилася" вона не самостійно, а під наглядом дієтолога.
Зірка приймала харчові добавки, пила багато води, а її раціон переважно складався з різних зелених смузі та ласощів на кшталт веганського протеїнового батончика, яблук із арахісовою пастою чи кружалець огірочка в яблучному оцті.
Зі слів Lizzo, від голоду вона не потерпала, але 4,5 та 6-ий дні були дуже виснажливими.
Нагадаємо, нещодавно реперка показувала, як вона займається спортом.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Демі Мур, Lizzo, Хадід та Шейк вийшли на подіум у Ріанниному спідньому. ФОТО. ВІДЕО