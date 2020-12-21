"Малолітній сцикун" Цимбалюк побажав пацанам знайти своїх муз та берегинь

Актор Тарас Цимбалюк уперше поділився в мережі дуже особистим.

Він зізнався, що родина для нього дуже важлива змалку, і головне для кожного чоловіка – знайти свою музу та берегиню. Саме такою є його мама і саме таку він знайшов собі наречену.

Про це Тарас розказав у зворушливому пості в Instagram.

"Хочу з вами поділитися дуже особистим. Вперше пишу тут подібне. Я ріс у сім’ї , де батьки вчили мене цінувати інститут сім’ї змалку. Сім’я - це храм. Це святе місце. Його потрібно берегти і обом духовно рости заради його існування", - почав актор.

"Коли я був пацаном, на першому курсі інституту я розумів, що жінка усього мого життя має бути схожа на мою Маму. Моя Мама - зразкова Берегиня нашої сім’ї. Слово "Берегиня" - глибочезне, і я його не відразу почав розуміти... Якби непросто чи скрутно-матеріально нам не було у свій час... З подачі Мами мій Тато завжди знаходив вихід! Так, саме така формула є зразком для мене, і саме це є силою багатьох сімей! Мама - Берегиня!", - наголосив він.

Батьки актора разом 40 років

"Саме тому дуже відповідальним у житті чоловіка є вибір його коханої. Його музи. Його сили. Його духовного локомотива. Його Берегині", - зауважив Цимбалюк.

"Незважаючи на те, що я важу майже сто кілограмів, всередині мене сидить малолітній сцикун, котрий іноді неспроможний вирішити якісь елементарні побутові проблеми. Я іноді дуже переживаю за якісь моменти у професії. Буває мені потрібна порада справжнього друга, котрий стоїть горою за мене і є моїм однодумцем", - зізнався 31-річний актор.

"І зараз, відчувши що Тіна не просто моя кохана і майбутня дружина, головне, Тіна - Берегиня нашої сім’Ї, і я можу сміливо сказати, я найщасливіший чоловік!", - заявив він.

"Пацани, бажаю вам знайти свою Берегиню, свою музу! Без "правильної" жінки наше життя не повноцінне. Саме вони нам з будуна зварять супу! Саме вони нам парять ноги, коли ми хворіємо і змушують дихати картоплею! Саме вони скажуть, що ти можеш і ти підеш і реально зможеш!!! Знаходьте, цінуйте, любіть і будьте їм вдячними, бо саме вони нас роблять успішними і сильними", - наголосив Тарас.

"Малолітній сцикун" та його муза

"Тому пам’ятайте, за кожним культовим і відомим мужиком завжди стоїть жінка, котра підтримувала його у непростий час", - зазначив Цимбалюк наостанок.

Фото з Instagram