Бужинська у камінцях та пір’ї презентувала парфум імені себе
Середа, 23 грудня 2020, 12:30
Попри складні часи, співачка Катя Бужинська вирішила зробити своїм шанувальникам подарунок до прийдешніх свят.
Артистка випустила парфум, який скромно назвала KATIA.
За словами Бужинської, аромат повністю відповідає її характеру.
"Новий парфум - це настільки про мене, це як ковток свіжого повітря в цьому нелегкому 2020 році. І мені б щиро хотілося, щоби жінки, які будуть користуватися ними - відчули всю енергію і силу, якими ми його наділили", - зауважила Катерина.
У парфумі "KATIA" переважають нотки бергамоту, пачулі, амбри і ванілі.
До речі, це вже другі парфуми від Бужинської. Два роки тому вона створила "Королеву вдохновения".
Фото пресслужби
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