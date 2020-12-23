Бужинська у камінцях та пір’ї презентувала парфум імені себе

Попри складні часи, співачка Катя Бужинська вирішила зробити своїм шанувальникам подарунок до прийдешніх свят.

Артистка випустила парфум, який скромно назвала KATIA.

За словами Бужинської, аромат повністю відповідає її характеру.

Тепер у Каті Бужинської, як і у Тіни Кароль, є іменний парфум

"Новий парфум - це настільки про мене, це як ковток свіжого повітря в цьому нелегкому 2020 році. І мені б щиро хотілося, щоби жінки, які будуть користуватися ними - відчули всю енергію і силу, якими ми його наділили", - зауважила Катерина.

Ціна аромату складає близько 700 гривень

У парфумі "KATIA" переважають нотки бергамоту, пачулі, амбри і ванілі.

Ці фото Катерина зробила спеціально для презентацї свого нового аромату

До речі, це вже другі парфуми від Бужинської. Два роки тому вона створила "Королеву вдохновения".

Фото пресслужби