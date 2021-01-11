Полякова подражнилася поїздкою на Мальдіви та показала дочок у купальниках

Співачка Оля Полякова, для якої минулий рік був, м'яко кажучи, не дуже вдалим у фінансовому плані, все ж нашкребла грошенят для сімейної відпустки на Мальдівах.

І вже почала дражнитися в Instagram фото та відео.

Оля Полякова з родиною гайнула грітися на Мальдіви фото з instagram полякової

Аліса і Маша - незмінні зіроньки материнського Instagram

Нагадаємо, восени Оля дивилася на майбутнє досить песимістично і вважала, що світ буде закритий для подорожей аж до 2022-го року.

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