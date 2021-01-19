"Ніби пиячу без просипу": Логунова показалася після операції на носі

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова зробила ринопластику.

На це вона пішла заради виправлення кривої перетинки.

Пов’язку Поліна вже зняла, і тепер обурюється через набряки зранку та чорні цятки на носі.

Нічого кардинального в обличчі Логунової наче не змінилося

"Виглядаю, ніби пиячу без просипу. А я, знаєте, вже скільки не пила?! А ще ці чорні точки на носі, ніби мухи нагидили", - пожалілася Логунова у своєму Instagram.

Окрім набряків зранку...

Ось такий у Поліни тепер ніс. Помічаєте різницю?

Нагадаємо, якось Логунова обурювалася, що жінки цькують її через великі груди. А ще жінка Ступки хвалилася своїм непробивним імунітетом.