Джамала показалася в лосинах і з голим животом через тиждень дієти
Четвер, 21 січня 2021, 18:11
Рівно тиждень тому співачка Джамала оголосила, що починає жити і харчуватися за новими правилами.
Зірка вирішила скинути 10 кілограмів, які набрала під час 2-ї вагітності. Для цього вона здала необхідні аналізи та проконсультувалася з лікарем-дієтологом.
Джа пообіцяла показувати, що вона їсть, та звітувати, як відбувається її схуднення.
І ось на відпочинку в Єгипті артистка запевнила, що вже схудла, і показала, як виглядає в лосинах і топіку. Але цифри на вагах пообіцяла озвучити пізніше.
До слова, співачка досі годує другого синочка грудьми, тому і дієта у неї відповідна.
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