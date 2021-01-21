Джамала показалася в лосинах і з голим животом через тиждень дієти

Рівно тиждень тому співачка Джамала оголосила, що починає жити і харчуватися за новими правилами.

Зірка вирішила скинути 10 кілограмів, які набрала під час 2-ї вагітності. Для цього вона здала необхідні аналізи та проконсультувалася з лікарем-дієтологом.

Джа пообіцяла показувати, що вона їсть, та звітувати, як відбувається її схуднення.

Так виглядає меню Джамали у єгипетському готелі, де вона нині відпочиває з дітьми

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І ось на відпочинку в Єгипті артистка запевнила, що вже схудла, і показала, як виглядає в лосинах і топіку. Але цифри на вагах пообіцяла озвучити пізніше.

Раніше Джамала вкрай рідко викладала подібні фото. Може, так і до фото в купальнику дійде ? :)

До слова, співачка досі годує другого синочка грудьми, тому і дієта у неї відповідна.