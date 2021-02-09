Камала Сталлоне: віцепрезидентку США Гарріс підловили за несподіваним вуличним воркаутом. ВІДЕО

9 лютого 2021, 13:57

Підтримувати тіло в хорошій формі цілком можна і без спортзали. Це доводить віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс

56-річну політикиню зняли під час кардіо-воркауту, який вона виконувала днями коло меморіалу Лінкольна в Вашингтоні.

Як пише TMZ, Гарріс робила присідання та бігала вгору-вниз сходами.

Причому навіть на час тренування віцепрезидентка залишалася в масці. Портал зазначає, що за безпекою Камали слідкувало кілька спецагентів.

У мережі воркаут Гарріс уже порівняли з епізодом із фільму "Рокі-2", де герой Сильвестра Сталлоне теж бігав сходами.

Нагадаємо, фанаткою пробіжок є перша леді США Джилл Байден. Іноді вона приносить із них додому дещо несподіване.

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