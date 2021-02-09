Камала Сталлоне: віцепрезидентку США Гарріс підловили за несподіваним вуличним воркаутом. ВІДЕО
Підтримувати тіло в хорошій формі цілком можна і без спортзали. Це доводить віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс.
56-річну політикиню зняли під час кардіо-воркауту, який вона виконувала днями коло меморіалу Лінкольна в Вашингтоні.
Як пише TMZ, Гарріс робила присідання та бігала вгору-вниз сходами.
Get you a VP who works hard for the American people and makes time to get a workout in 🔥 pic.twitter.com/VQEbB2rqPu— Sammy (@sammycakez_) February 7, 2021
Причому навіть на час тренування віцепрезидентка залишалася в масці. Портал зазначає, що за безпекою Камали слідкувало кілька спецагентів.
У мережі воркаут Гарріс уже порівняли з епізодом із фільму "Рокі-2", де герой Сильвестра Сталлоне теж бігав сходами.
Нагадаємо, фанаткою пробіжок є перша леді США Джилл Байден. Іноді вона приносить із них додому дещо несподіване.
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