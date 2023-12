Камала Сталлоне: віцепрезидентку США Гарріс підловили за несподіваним вуличним воркаутом. ВІДЕО

Підтримувати тіло в хорошій формі цілком можна і без спортзали. Це доводить віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс.

56-річну політикиню зняли під час кардіо-воркауту, який вона виконувала днями коло меморіалу Лінкольна в Вашингтоні.

Як пише TMZ, Гарріс робила присідання та бігала вгору-вниз сходами.

Get you a VP who works hard for the American people and makes time to get a workout in 🔥 pic.twitter.com/VQEbB2rqPu