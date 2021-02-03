Перше інтерв'ю першої пари США: Байдени розкрили секрет міцності шлюбу й поділилися новинами з городу

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його дружина Джилл дали своє перше спільне інтерв'ю після переїзду до Білого дому.

Вони розповіли People, як облаштовуються в новій, але добре знайомій (адже Джо 8 років пропрацював віцепрезидентом) оселі. А ще поговорили про те, завдяки чому залишається міцним їхній багаторічний шлюб.

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"У неї (Джилл) міцний внутрішній стрижень. Усі кажуть, що шлюб - це 50/50. Що ж, іноді ти мусиш давати 70/30. Дякувати Богові, коли мені кепсько, вона приходить на поміч, а коли кепсько їй, то я можу допомогти. Ми дуже підтримуємо одне одного", - поділився Джо.

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"Усе, через що ми пройшли разом - злети, падіння і, звісно, трагедія та втрата - є така фраза, що інколи ти стаєш міцнішим у тих місцях, де тебе зламало. Ось чого ми намагаємося досягти", - зазначила його дружина.

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Зі слів Джо, йому дуже пощастило з Джилл. Хоча це не означає, що вони з нею ніколи не сперечаються і не сваряться.

"Ну, після 43 років шлюбу вже особливо нема через що сваритися", - зі сміхом уточнила перша леді.

Як розказала Джилл, вони перевезли до Білого дому деякі власні меблі, вже розставили книжки та фотографії. А ще - встигли відправити Мішель Обамі невеличкий презент із її колишнього городу. Фото кошика екс-перша леді поділилася в своєму Instagram.

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"Город процвітає!", - запевнив Байден.

До слова, разом із Джо та Джилл до нової оселі вже перебралися їхні собаки, Чемп та Мейджор. Вони насолоджуються біганиною по тамтешніх просторих галявинах.

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Нагадаємо, Меланія Трамп теж свого часу поралася на грядках перед камерами, надихаючи мережу на фотожаби.

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