Млосну Беллу Хадід у купальнику зняла фотографиня-дайверка

Американська модель Белла Хадід, яка на карантині страшенно сумувала за фотосесіями, тепер нарешті надолужує. 23-річна красуня в купальниках попозувала для Calvin Klein.

Причому щоби зробити підводні кадри, фотографині Шарлотті Вельс довелося зануритися разом із Беллою в басейн.

Беллу Хадід познімали під водою. Це бекстейдж фото з instagram Вельс

А це результат фото з instagram Calvin Klein

"На суші" красуня теж попозувала

Хадід у купальниках Calvin Klein фото з instagram хадід

Нагадаємо, старша сестра Белли, 25-річна Джіджі на деякий час "випала" з професії: вона чекає на первістка від співака Зейна Маліка.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Без трусів, зате з торбою: Белла Хадід у гарячому хоум-ФОТОСЕТІ

Наслідки карантину: Хадід у купальнику замилувала змінами фігури. ФОТО