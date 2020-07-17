Млосну Беллу Хадід у купальнику зняла фотографиня-дайверка

П'ятниця, 17 липня 2020, 10:38

Американська модель Белла Хадід, яка на карантині страшенно сумувала за фотосесіями, тепер нарешті надолужує. 23-річна красуня в купальниках попозувала для Calvin Klein.

Причому щоби зробити підводні кадри, фотографині Шарлотті Вельс довелося зануритися разом із Беллою в басейн.

 
Беллу Хадід познімали під водою. Це бекстейдж
фото з instagram Вельс
 
А це результат
фото з instagram Calvin Klein 
 
"На суші" красуня теж попозувала
 
Хадід у купальниках Calvin Klein
фото з instagram хадід
 
 

Нагадаємо, старша сестра Белли, 25-річна Джіджі на деякий час "випала" з професії: вона чекає на первістка від співака Зейна Маліка.

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