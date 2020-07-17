Млосну Беллу Хадід у купальнику зняла фотографиня-дайверка
17 липня 2020, 10:38
Американська модель Белла Хадід, яка на карантині страшенно сумувала за фотосесіями, тепер нарешті надолужує. 23-річна красуня в купальниках попозувала для Calvin Klein.
Причому щоби зробити підводні кадри, фотографині Шарлотті Вельс довелося зануритися разом із Беллою в басейн.
Нагадаємо, старша сестра Белли, 25-річна Джіджі на деякий час "випала" з професії: вона чекає на первістка від співака Зейна Маліка.
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