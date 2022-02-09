"Я обрала себе": Кардашян у мокрій сукні знялася для Vogue і розповіла, як змінила своє життя після 40 років

Американська реаліті-діва Кім Кардашян стала героїнею березневого Vogue. Попозувавши у ефектних вбраннях, красуня розказала, які глибокі зміни відбулися в її житті після 40 років.

І мова не йде саме про її розлучення з Каньє Вестом. Кім просто вирішила нарешті почати робити щасливою себе, а не інших.

Кім Кардашян укотре з'явилася на обкладинці Vogue фото з instagram кардашян та сайту vogue

"Дуже довго я чинила так, щоби робити інших людей щасливими. І, гадаю, за останні два роки я вирішила, що робитиму щасливою себе. І мені від цього дуже добре. І навіть якщо через це сталися зміни, що призвели до розлучення, я вважаю, важливо бути чесною з собою, коли йдеться про те, що робить тебе щасливою. Я обрала себе. Гадаю, це правильно - обрати себе", - поділилася 41-річна Кардашян у інтерв'ю.

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"Мої 40+ - про те, щоби бути командою Я. Я добре їстиму. Займатимуся спортом. Більше веселитимуся, проводитиму більше часу з дітьми та людьми, які роблять мене щасливою. Відкладатиму свій телефон. Відписуватимуся, якщо не бажаю чогось бачити в Instagram", - пояснила зірка.

Після 40 років Кардашян прийняла рішення: обирати себе та своє щастя

Цифра в паспорті абсолютно не засмучує Кардашян, і це - їхня сімейна фішка.

"Коли нам із Кім виповнювалося 40, ми отримали повідомлення від нашої бабусі та кузини, й інших людей за 40. Вони писали: "В тебе буде найкращий секс у твоєму житті. Це найкращий період твого життя", - пригадала старша сестра Кім, 42-річна Кортні, котра нещодавно заручилася з музикантом Тревісом Баркером.

Кім визнає, що зміни, які відбулися з нею, посприяли краху шлюбу з Каньє

Нагадаємо, в самої Кім зараз роман із коміком Пітом Девідсоном. Він молодший за неї на понад 10 років, але все одно зве її "моя дівчинко".

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