Огнєвіч виставила стегно у звабливому вбранні та зізналася, чи часто ходить на побачення

Співачка Злата Огнєвіч у млосних позах покрасувалася в звабливому чорному вбранні та поміркувала про те, як треба одягатися на побачення.

От сама зірка, наприклад, не знає.

Злата попозувала в сміливому луці та замислилася про побачення Фото з instagram огнєвіч

"...Хоча я ходжу на них рідко, але мене завжди мучає це питання", - зізналася вона.

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То в чому ж на них ходити?

"Сексуально чи скромно? Бути в тренді або просто жіночною... А головне, бути кращою, ніж ти є насправді, або максимально природною? (До слова, я можу поводитися досить крінжово (як позорисько - ред.), щоби хлопець навіть не подумав зустрітися знову", - поділилася Злата.

Злато, чого тут сумніватися?! Іди так!

Хай там як, але, на думку 35-річної зірки, обов'язковю складовою побачення має бути впевненість у собі, й це "врятує в будь-якій ситуації".

Іще один сексі total black від Огневіч

Нагадаємо, Огнєвіч не сумнівається, що всередині кожної жінки живе Богиня.

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