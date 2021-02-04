Тоня Матвієнко з голими плечима показалася з мамою у вишуканій фотосесії

4 лютого 2021, 11:45

Співочі мама та донька, Ніна і Тоня Матвієнки приміряли ошатні плаття для портретної фотосесії в стилі Аркур. 

Кількома світлинами з неї Тоня, а також не менш інтригуючим бекстейдж-відео, вже поділилася в своєму Instagram.

 
39-річна Тоня та 73-річна Ніна влаштували спільну фотосесію в стилі Аркур
 
Молодша Матвієнко знімалася в сукнях із голими плечима
 
 
 
Нина Митрофанівна експериментувала з зачісками
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Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Нагадаємо, дочка подарувала Ніні Мітрофанівні двох коханих онучок. Молодшій, Ніночці 5 років, і бабуся коло неї ніби й сама скидає літа.

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