26-річна інженерка-програмістка з Мексики виборола корону "Міс Всесвіт"
Володаркою титулу "Miss Universe 2020" стала представниця Мексики на ім'я Андреа Меса. 26-річна дівчина в фіналі вирвала перемогу в красунь із Бразилії та Перу.
26-річну Андреа урочисто коронувала її попередниця, Зозібіні Тунзі.
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Як пише People, Меса працює інженеркою-програмісткою, має диплом візажиста. Красуня є активісткою за права жінок, захоплюється екстремальним спортом та кросфітом. Меса є амбасадоркою туристичного бренду міста Чіхуахуа, в якому народилася.
У своїй промові на конкурсі Андреа говорила про те, як змінюються стандарти краси.
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"Ми живемо у суспільстві, яке стає дедалі прогресивнішим, і оскільки ми прогресуємо як суспільство, ми прогресуємо і в тім, що стосується стереотипів. Нині краса - це не лише те, як ми виглядаємо. Як на мене, краса випромінюється не лише в нашій душі, але і в нашому серці та в тому, як ми поводимося. Ніколи не дозволяйте нікому казати, що ви не є цінними", - сказала Андреа.
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Нагадаємо, Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представила Єлизавета Ястремська, чиє вбрання, "Душа-витинанка", важило 7 кілограмів
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