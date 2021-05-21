Гросу підтвердила стосунки з Полянським: Радію, що він поряд

Співачка Аліна Гросу вже не приховує, що її стосунки з російським актором Романом Полянським більше, ніж дружні.

Парочка постійно перебуває разом і нещодавно удвох ходили на світський захід.

Там їх і перестріли журналісти програми "Зірковий шлях", у коментарі яким Аліна підтвердила чутки про роман із Романом.

"Це зрозуміло все і так. Насправді, я дуже рада, що поряд зі мною є він. Тому що дуже велика підтримка, і він дуже врятував мене після розриву", - зазначила Гросу, маючи на увазі розлучення з чоловіком.

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Аліна також додала, що з ексом вона не спілкується. Як відомо, з ним вона розлучилася через рік після весілля.