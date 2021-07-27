Дуже вагітна MamaRika оголилася і подякувала своєму тілу
Вівторок, 27 липня 2021, 14:51
Співачка MamaRika, яка от-от стане мамою вперше, знялася оголеною та подякувала своєму тілу за витримку.
Настя, як насправді звуть артистку, зауважила, що всі жінки – супергероїні.
"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі… І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові", - написала MamaRika в Instagram.
"Жінки - ви супергероїні! Ніколи про це не забувайте", - наголосила вона.
Нагадаємо, три тижні тому MamaRika була в лікарні під крапельницею.
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