Дуже вагітна MamaRika оголилася і подякувала своєму тілу

27 липня 2021, 14:51

Співачка MamaRika, яка от-от стане мамою вперше, знялася оголеною та подякувала своєму тілу за витримку.

Настя, як насправді звуть артистку, зауважила, що всі жінки – супергероїні.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, шо всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі… І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кг. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові", - написала MamaRika в Instagram.

 
У Насті вже 38 тижнів вагітності
фото владлена Лисенка 

"Жінки - ви супергероїні! Ніколи про це не забувайте", - наголосила вона.

Нагадаємо, три тижні тому MamaRika була в лікарні під крапельницею.

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