"Безцицькова" Тодоренко згадала про булінг через маленькі груди

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка вже підіймала у мережі тему своїх маленьких грудей, згадала про те, як у школі її називали безцицьковою.

Після бесіди з психологом про дитячий булінг Регіна написала пост в Instagram, у якому розказала, як їй вдалося подолати підліткові комплекси.

"…Згадала сумну історію з дитинства, як мене худу дівчину називали "плоскодонка", "безцицькова" тощо… Мені було не по собі, в такі моменти здавлювало в грудях, хотілося провалитися під землю, втекти і сховатися, особливо, коли у твоїх подружок у 9-му класі вже 2-й розмір грудей, а ти все ще як хлопчисько", - зізналася Тодоренко.

За останні два роки Тодоренко помітно схудла, і це позначилося в першу чергу на її грудях фото з Instagram

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"Я чітко пам'ятаю момент, коли подолала сильне хвилювання через відсутність еталонних форм. Заняття акторською майстерністю мене врятували. Так, в театрі мені давали різні ролі: баби з кривим носом, хлопчаки-хулігана, красуні. Але найголовніше - всі ці ролі були головними в п'єсах. І моя самооцінка піднімалася", - поділилася співачка.

"Будучи дитиною, я бачила, що люблять не за великі або маленькі груди, люблять за те, що всередині, люблять за моє вміння виступати на сцені, за сміливість вийти і заспівати перед великою аудиторією", - зауважила вона.

Але Регіна не зважає на коментарі хейтерів

"Це надавало впевненості, але, будете сміятися, будучи дорослою дівчиною, артистом в жіночому колективі, в 20 років я надягала 2 бюстгальтера з пушапом під плаття на виступи, щоб приховати відсутність форм. Тому що "безцицькова", тому що ти не еталон, тому що у всіх жінок в сім'ї гарні груди, а "тобі не пощастило", тому що складно вибрати сукню для дівчини, у якої широкі стегна розміру М, а верх - XS, тому що вкоренилися комплекси, яких я все-таки позбулася", - згадала Регіна.

"Зараз пишу про це з посмішкою, особливо, коли бачу свої фотографії з концертів в ліфчику 3го розміру. Це я зараз - доросла тітка, і мені легко говорити про свої сильні і слабкі сторони, а як бути дітям, які піддаються цькуванню в школі… Дізналася навіть жахливу статистику про те, що збільшилася кількість психічних розладів та суїцидів серед дітей на ґрунті появи соціальних мереж", - підкреслила Тодоренко.

Нагадаємо, окрім маленьких грудей, Регіна комплексувала ще й через вітіліго, але не так давно прийняла своє тіло та полюбила його.