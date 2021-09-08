24-річна Кайлі Дженнер оголосила про другу вагітність милим ВІДЕО

Американська реалітідіва-мільярдерка Кайлі Дженнер офіційно підтвердила чутки, що вона при надії. 24-річна красуня чекає на другу дитину від репера Тревіса Скотта.

Кайлі оголосила про це в дуже красивий спосіб, опублікувавши відеоролик у своєму Instagram.

Від тесту на вагітність і до вже чималого животика - зворушливі особисті моменти Дженнер за лічені години вже побачило близько п'ятидесяти мільйонів користувачів.

Здається, дехто дуже радий, що стане старшою сестрою

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

До слова, пильні фани ще в серпні здогадалися, що Кайлі чекає на малюка. Секрет зірки виказали дописи в її Instagram: у кралечки надто швидко змінювався колір нігтів, а на задньому плані однієї зі світлин угледіли дерево, рясно всипане клементинами, що аж ніяк не могли вродити в цю пору року. Все це вказувало на те, що Дженнер постить старий контент, тобто чомусь не хоче показувати себе нинішню.

Як відомо, доньці Кайлі та Тревіса, Стормі вже три рочки. Як розказувала свого часу зірка, в них навіть не було першого побачення: просто зустрілися на фестивалі Coachella, і дуже скоро Дженнер завагітніла. Після народження дитини пара на якийсь час розходилася.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кайлі Дженнер стисла свої пишні перса для Самсонової. ФОТО