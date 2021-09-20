"З ботоксом мені легше себе приймати": Седокова пояснила, чому робить уколи краси

38-річна співачка Ганна Седокова зізналася, що не хоче красиво старіти, тому робить уколи ботокса.

Вона заявила, що не любить свої зморшки і після ін’єкцій краси набагато легше сприймає себе такою, як є.

При цьому Аня навела приклад голлівудської актриси Кемерон Діаз, яка у свої 49 років не робить нічого зі зморшками і обирає природне старіння.

"Я не хочу красиво старіти. Вибачте. По дорозі до косметолога побачила нове фото Кемерон Діаз і Дрю Беррімор в Татлер. І я зараз наберуся духу і все ж це напишу. Обличчя Кемерон, її очі і лоб, все було в .. зморшках. Фух, сказала. Прочитала кілька статей на тему того, що вона відмовилася від ін'єкцій і не хоче виглядати, як в молодості. Подумала: наскільки потрібно бути впевненою в собі, щоб прийняти таке рішення", - почала Седокова в Instagram.

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"Я нею захоплююся. Вона чудова! Є і буде. Але це ж неймовірно складно. Ви уявляєте, вона кожен день зустрічає людей, які її постійно порівнюють з версією 2000 року. Адже фільми так просто взяти і переглянути зараз. А ось молодість не переглянеш..." - зауважила Аня.

38-річна мама трьох дітей не хоче красиво старіти і не боїться в цьому зізнатися фото olllyvento

"Але я до чого все це. Іноді люди покрикують на мою адресу: а раніше було краще! Ось я вас пам'ятаю в 2002 році, ви була така лапочка, вся натуральна і природна. У 2002 мені було 20) А зараз ні. І я не хочу приймати свої зморшки, як частину себе. Не хочу приймати свій жирок на бочках. Не хочу приймати свої погані звички. Я хочу їх виправити. І так, я роблю уколи краси", - заявила співачка.

"І хоча про це не прийнято говорити, я зараз поїду до косметолога і буду щаслива. Вибачте мене за мою ненатуральність. Туш для очей теж не Бог створив. І не тому що я боюся старості. Я не з лякливих. Просто я не люблю свої зморшки і маю право їх не любити!", - наголосила Седокова.

Седокова визнає свою ненатуральність

"А жінки мають право бути будь-якими. І чоловіки до речі теж. І чесно сказати, з ботоксом мені набагато легше себе приймати такою, як я є", - підсумувала зірка.

Аня не настільки впевнена у собі, щоби відмовитися від косметологічних процедур фото з instagram

До слова, Седокова любить розмірковувати у мережі про рецепти молодості та термін придатності жінок.