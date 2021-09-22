"Не тримаю образи на цю людину": танцівник Дорофєєвої розповів про напад військового УДО та свій стан зараз

Танцівник Євгеній Гончаренко, який у серпні став жертвою жорстокого побиття з боку тепер уже колишнього війського УДО, запевнив, що не тримає образи на нападника. Юнак зізнався, що навіть радий тому, що постраждав саме він, а не дівчина, яку захищав.

Про те, що сталося того страшного вечора, і як він почувається тепер, учасник балету Наді Дорофєєвої розповів "Зірковому шляху".

Зі слів Євгенія, 1-го серпня в нього гостювали друзі з-за кордону. І він, як гостинний господар, взявся показати їм один із модних столичних клубів. Танцівник підкреслив, що напад стався не коло гейклубу, як тоді писали ЗМІ, і агресор не бачив, з якого закладу вийшла компанія.

Після нападу Євген два тижні провів у комі

"Вийшли ми з клубу приблизно о 7, ще гуляли по Олімпійській. І, коли приїхало таксі, ми йшли в авто. Ніяких словесних перепалок, просто чоловік почав нас штовхати. Він явно мав претензію", - розказав Гончаренко.

Зі слів Жені, його подруга, на жаль, була жертвою нападів раніше. Тож вона знала, що треба обов'язково фільмувати насильство, аби мати потім докази. І це страшенно розізлило нападника.

"Пам'ятаю, як він цілеспрямовано йшов вдарити не мене, а її. Я просто собі б не пробачив, якби чоловік підняв руку на мою подругу. Я не вмію битися, я не встряю у конфлікти. Єдине, що я зміг зробити, це просто стати між ними. Правда, радий, що це був я. Момент падіння я не пам'ятаю. Пам'ятаю буквально картинку в голові на секунду, як я лежу, і все", – пригадав юнак.

Танцівник прийняв на себе удари, що призначалися дівчині

Уже в кареті швидкої друг Жені гарячково думав, як повідомити когось із його рідних. У паніці на думку йому не спало нічого іншого, аніж набрати Володимира Дантеса прямо по відеозв'язку у соцмережі. Співак одразу взяв слухавку.

"Надя з Вовою були одними з перших, хто приїхав у лікарню. Слідом вже, коли знайшли номер батьків, приїхали батьки", – поділився танцівник.

Через тяжкі травми Євген 15 днів провів у комі. Те, що він отямився, може повноцінно рухатися, ходити - це диво. Але парубок пробачив нападника.

"Просто я така людина. Я не можу тримати на когось образу. Я, правда, абсолютно не тримаю образи на цю людину. У мене багато інших турбот", - пояснив він.

Хлопець не тримає образи на нападника

"Був пошкоджений нерв правого ока. Пару днів тому ми робили операцію, і око повністю повернулося в орбіту, що, звичайно, не може не радувати", - поділився хлопець.

Та це ще далеко не кінець: наразі в Євгенія фактично відсутня частина кістки черепа.

"По суті, мозок обтягнутий шкірою. Кістку в лікарів, на жаль, не вийшло відновити. Закриватимуть мені титановою пластиною. Як тільки вона буде готова, мене відразу повезуть в операційну", - розказав він.

Зі слів Жені, він може лише уявляти, наскільки це дорого, адже батьки цю інформацію від хлопця приховують. Ідеться про сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, експрацівникові УДО загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото пресслужби та з Instagram Гончаренка